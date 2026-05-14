Kalenderblatt: Was geschah am 14. Mai?

Historische Daten

2011 - Der Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, wird wegen Sexvorwürfen in New York festgenommen. Unmittelbar vor seinem Abflug nach Europa wird der Franzose aus einem Flugzeug geholt. Strauss-Kahn soll eine Hotelangestellte nackt angegriffen haben. Nach Medienberichten stellte ein New Yorker Richter das Strafverfahren im August 2011 auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein. Die Anklagebehörde hatte danach erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Hauptzeugin.