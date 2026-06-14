Kalenderblatt: Was geschah am 14. Juni?

Historische Daten

2025 - Unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) demonstrieren nach Veranstalterangaben mehr als fünf Millionen Menschen in über 2.100 Städten gegen das autoritäre Auftreten von US-Präsident Donald Trump. Dieser lässt derweil in Washington zum 250. Gründungstag des US-Heeres eine Militärparade veranstalten. Trump wird an diesem Tag 79 Jahre alt.