Kalenderblatt: Was geschah am 14. Juli?

Historische Daten

2021 - Extremer Starkregen löst vor allem in Westdeutschland eine Hochwasserkatastrophe mit mehr als 180 Toten aus. Besonders betroffen sind die Flüsse Ahr und Erft in den Kreisen Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) und Euskirchen (Nordrhein-Westfalen). Hunderte Häuser, Brücken und Straßen werden fortgerissen oder verwüstet. Schwere Schäden mit mehr als 40 Toten gibt es auch in Belgien.