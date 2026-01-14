Kalenderblatt: Was geschah am 14. Januar?

1931 - Caterina Valente, italienische Schlagersängerin ("Ganz Paris träumt von der Liebe"), Schauspielerin (zahlreiche Filme mit Peter Alexander) und Entertainerin, gest. 2024

Todestage

1989 - Robert Lembke, deutscher Fernsehjournalist, Moderator (ARD-Ratesendung "Was bin ich?") und Autor, geb. 1913