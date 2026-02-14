Kalenderblatt: Was geschah am 14. Februar?

1932 - Alexander Kluge (94), deutscher Filmemacher ("Abschied von gestern", "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos") und Schriftsteller ("Gelegenheitsarbeit einer Sklavin", "Die Chronik der Gefühle")

Todestage

1996 - Martin Jente, deutscher Schauspieler ("Unser Willi ist der Beste") und Fernsehproduzent, bekannt durch seine Auftritte als "Butler Martin" in der Quiz-Show "Einer wird gewinnen" mit Hans-Joachim Kulenkampff, geb. 1909