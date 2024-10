Kalenderblatt: Was geschah am 13. Oktober?

Geburtstage

1969 - Nancy Kerrigan (55), amerikanische Eiskunstläuferin, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer, Bronze 1992 in Albertville, 1994 beim "Eisenstangen-Attentat" vom Leibwächter ihrer US-Rivalin Tonya Harding am Knie schwer verletzt