Kalenderblatt: Was geschah am 13. November?

Historische Daten

2015 - Bei einer Serie koordinierter Anschläge in Paris töten Kommandos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 130 Menschen, darunter zwei Deutsche. Außerdem sterben sieben Terroristen. In der Konzerthalle Bataclan richten sie ein Massaker an, Bars und Restaurant werden beschossen, am Nationalstadion Stade de France sprengen sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Attentäter in die Luft.