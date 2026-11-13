Kalenderblatt: Was geschah am 13. November?

Historische Daten

2025 - In der türkischen Metropole Istanbul wird eine Hamburger Urlauberfamilie wegen Erbrechen und Übelkeit in eine Klinik gebracht. Innerhalb von Tagen sterben die beiden Kinder, die Mutter und der Vater. Todesursache ist eine Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung.