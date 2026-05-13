 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 13. Mai?

Kalenderblatt Was geschah am 13. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 13. Mai?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Mai 2026

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Servatius

Historische Daten

2011 - Philip Rösler löst Guido Westerwelle nach zehn Jahren als FDP-Vorsitzender ab. Rösler gibt das Amt schon 2013 nach einer bitteren Wahlniederlage an Christian Lindner ab.

1981 - Auf dem Petersplatz in Rom wird Papst Johannes Paul II. bei einem Attentat des türkischen Rechtsextremisten Ali Agca durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt.

1971 - Die Unterhaltungssendung "Dalli Dalli" mit Hans Rosenthal wird erstmals im ZDF ausgestrahlt.

1946 - Ein amerikanisches Kriegsgericht in Dachau verurteilt 58 Angehörige der Wachmannschaft des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich zum Tode. 49 Urteile werden vollstreckt. Drei weitere Angeklagte erhalten lebenslange Freiheitsstrafen.

1861 - 91 Handelskammern und Kooperationen gründen in Heidelberg den Deutschen Handelstag, die Vorgängerorganisation des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

Geburtstage

1986 - Alexander Rybak (40), norwegischer Sänger, Sieger beim Eurovision Song Contest 2009 in Moskau

1986 - Robert Pattinson (40), britischer Schauspieler ("Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen", "Harry Potter und der Feuerkelch")

1961 - Dennis Rodman (65), amerikanischer Basketballer und Schauspieler, spielte in der Profiliga NBA 1986-2000

1941 - Senta Berger (85), deutsch-österreichische Schauspielerin (Fernsehserien "Die schnelle Gerdi", "Kir Royal", Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke")

Todestage

2020 - Rolf Hochhuth, deutscher Dramatiker und Schriftsteller ("Der Stellvertreter"), geb. 1931