Kalenderblatt: Was geschah am 13. Februar?

2021 - Knapp sechs Wochen nach der Erstürmung des Kapitols durch wütende Anhänger Donald Trumps spricht der US-Senat den Ex-Präsidenten im Amtsenthebungsverfahren von der Verantwortung frei. Eine Mehrheit von 57 Senatoren stimmte zwar für eine Verurteilung des Republikaners, sie verfehlen damit aber die im Senat für eine Verurteilung nötige Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen.