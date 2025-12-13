Kalenderblatt: Was geschah am 13. Dezember?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Dezember 2025
2020 - Wegen drastisch steigender Infektionszahlen verschärfen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen. Ab 16. Dezember dürfen bundesweit nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen. Schulen und Kitas gehen in den Notbetrieb. Treffen an Weihnachten bleiben auf den engsten Familienkreis beschränkt.
2002 - Auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen wird der Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern zur Europäischen Union 2004 beschlossen.
2000 - In Brüssel stellt ein internationaler Forscherverbund das erste komplett entzifferte Erbgut einer Pflanze vor. Als Modellpflanze diente die Acker-Schmalwand.
1995 - Der bekannteste chinesische Dissident Wei Jingsheng wird in Peking der "Verschwörung zum Sturz der Regierung" für schuldig befunden und zu 14 Jahren Haft verurteilt.
1545 - In Trient eröffnet Papst Paul III. das Tridentinische Konzil. Es dauert mit Unterbrechungen 18 Jahre. Neben der Durchsetzung einer erneuerten, einheitlichen Liturgie führt es zu einer Erneuerung der katholischen Kirche.
1940 - Edith Clever (85), deutsche Schauspielerin ("Die linkshändige Frau")
1940 - Jutta Wachowiak (85), deutsche Schauspielerin ("Rosenstraße")
1930 - Karl Braun (95), deutscher Theologe, Erzbischof von Bamberg 1995-2001, Bischof von Eichstätt 1984-1995
1915 - Curd Jürgens, deutscher Schauspieler ("Des Teufels General"), gest. 1982
1250 - Kaiser Friedrich II., König von Sizilien ab 1198, römisch-deutscher König ab 1212, Kaiser ab 1220, aus dem Haus der Staufer, Beiname "stupor mundi" (das Staunen der Welt), geb. 1194