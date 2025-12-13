Kalenderblatt: Was geschah am 13. Dezember?

Historische Daten

2020 - Wegen drastisch steigender Infektionszahlen verschärfen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen. Ab 16. Dezember dürfen bundesweit nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen. Schulen und Kitas gehen in den Notbetrieb. Treffen an Weihnachten bleiben auf den engsten Familienkreis beschränkt.