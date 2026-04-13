Kalenderblatt: Was geschah am 13. April?

1951 - Joachim Streich, deutscher Fußballspieler, Rekordtorschütze der DDR-Nationalmannschaft (55 Tore in 102 Länderspielen) und der DDR-Oberliga (229 Tore in 378 Spielen), gest. 2022

Todestage

1956 - Emil Nolde, deutscher Maler und Grafiker, Expressionist, geb. 1867