Kalenderblatt: Was geschah am 12. September?

1956 - Bernd Osterloh (70), ehemaliger deutscher Betriebsrat, Betriebsratsvorsitzender bei VW 2005 bis 2021

Todestage

2006 - Thilo Koch, deutscher Journalist und Publizist, einer der "Männer der ersten Stunde" beim früheren Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) und beim NDR, Gründer des ARD-"Weltspiegels", Anfang der 60er Jahre erster Washington-Korrespondent der ARD, geb. 1920