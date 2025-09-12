Kalenderblatt: Was geschah am 12. September?

1940 - Vier Jugendliche entdecken zufällig die prähistorischen Wandmalereien in der Höhle von Lascaux im französischen Département Dordogne. Die vor rund 18.000 Jahren entstandenen Zeichnungen zeigen etwa Auerochsen, Bisons, Pferde, Hirsche, einen Menschen mit Vogelkopf und geometrische Zeichen.