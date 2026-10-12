Kalenderblatt: Was geschah am 12. Oktober?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Oktober 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Edwin, Herlind, Maximilian
2003 - Die deutschen Fußball-Frauen werden zum ersten Mal Weltmeister. Das Team von Bundestrainerin Tina Theune-Meyer gewinnt im kalifornischen Carson das WM-Finale gegen Schweden mit 2:1.
1981 - Die Satiresendung "Rudis Tagesshow" mit Rudi Carrell, Beatrice Richter, Diether Krebs und Klaus Havenstein hat Premiere im Deutschen Fernsehen. Vorbild ist die BBC-Sendung "Not The Nine O'Clock News", in der seriöse TV-Nachrichten parodiert werden.
1971 - Andrew Lloyd Webbers Musical "Jesus Christ Superstar" wird am New Yorker Broadway uraufgeführt.
1966 - Erstmals seit dem Mauerbau im August 1961 fährt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, in den Ostteil der Stadt.
1931 - Auf dem Gipfel des Corcovado oberhalb von Rio de Janeiro wird die 30 Meter hohe Christus-Statue eingeweiht. Entworfen wurde sie vom brasilianischen Ingenieur Heitor da Silva Costa und dem französisch-polnischen Bildhauer Paul Landowski.
1956 - Gerti Schanderl (70), deutsche Eiskunstläuferin, mehrfache Deutsche Meisterin
1934 - Richard Meier (92), US-amerikanischer Architekt (Arp-Museum in Remagen, Getty Center in Los Angeles, Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt/Main)
1901 - Hanns Seidel, deutscher Politiker, Mitbegründer der CSU, bayerischer Ministerpräsident 1957-1960, gest. 1961
1891 - Edith Stein, deutsche Philosophin und Karmelitin, 1942 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet, 1998 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen
1996 - René Lacoste, französischer Unternehmer und Tennisspieler, Gründer des gleichnamigen Sportartikel-Konzerns mit dem Krokodil als Markenzeichen, geb. 1904