Kalenderblatt: Was geschah am 12. November?

1881 - Ulrich von Hassell, deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer, 1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee ermordet, gest. 1944

Todestage

1986 - Ria Falk, deutsche Eiskunstläuferin, Olympiasiegerin im Paarlaufen mit Paul Falk 1952 in Oslo, geb. 1922