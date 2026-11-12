Kalenderblatt: Was geschah am 12. November?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. November 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. November 2026
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Diégo, Kunibert, Lewin
2025 - Nach 43 Tagen endet der längste Shutdown der US-Geschichte. Mit einem Übergangshaushalt können Hunderttausende Behördenmitarbeiter wieder bezahlt und Lebensmittelhilfen für Millionen Amerikaner aufgenommen werden.
2021 - Die US-Sängerin Britney Spears bekommt nach 13 Jahren unter Vormundschaft ihre Freiheit zurück. Ein Gericht in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) hebt alle Auflagen der Vormundschaft auf.
2011 - Der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi tritt zurück. Am 16. November wird eine neue Regierung unter dem Vorsitz des früheren EU-Kommissars Mario Monti vereidigt. Berlusconis Rücktritt wird als Ende einer Epoche gewertet: 17 Jahre lang hatte der Medienmogul die Politik in Italien bestimmt.
1996 - Bei der Kollision einer saudi-arabischen Boeing 747 und einer kasachischen Iljuschin Il-76 in rund 4.000 Meter Höhe über Nordindien kommen 349 Menschen ums Leben.
1996 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Urteile gegen DDR-Politiker und Mauerschützen wegen der Todesschüsse auf Flüchtlinge an der früheren innerdeutschen Grenze für verfassungsgemäß.
1976 - Judith Holofernes (50), deutsche Musikerin, Sängerin und Gitarristin der Band Wir sind Helden ("Nur ein Wort")
1946 - Krister Henriksson (80), schwedischer Schauspieler, bekanntgeworden in der Rolle des Kommissars Kurt Wallander in der ARD-Krimiserie "Mankells Wallander"
1936 - Reinhold Neven Du Mont (90), deutscher Verleger und Autor, Leiter des Kölner Verlags Kiepenheuer & Witsch 1969-2001
1881 - Ulrich von Hassell, deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer, 1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee ermordet, gest. 1944
1986 - Ria Falk, deutsche Eiskunstläuferin, Olympiasiegerin im Paarlaufen mit Paul Falk 1952 in Oslo, geb. 1922