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  4. Was geschah am 12. Mai?

Kalenderblatt Was geschah am 12. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 12. Mai?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2026

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Namenstag

Bogdan, Modoald, Pankratius

Historische Daten

2011 - Der baden-württembergische Landtag wählt Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten. Erstmals steht ein Grünen-Politiker an der Spitze einer Landesregierung.

1971 - Im bundesdeutschen Fernsehen gibt die erste Nachrichtensprecherin ihr Debüt. Im ZDF spricht Wibke Bruhns die Spätnachrichten.

1941 - Der deutsche Ingenieur Konrad Zuse stellt in Berlin den ersten Computer der Welt vor. Das mit Lochstreifen gesteuerte Gerät "Z 3" hat die Größe dreier Kühlschränke.

1926 - Der Norweger Roald Amundsen und der Italiener Umberto Nobile erreichen mit dem Luftschiff "Norge" den Nordpol.

1881 - Mit dem Vertrag von Bardo wird das jahrhundertelang türkisch beherrschte Tunesien zum Protektorat der Franzosen.

Geburtstage

1981 - Rami Malek (45), amerikanischer Schauspieler ("Bohemian Rhapsody" Oscar als bester Hauptdarsteller 2019)

1961 - Thomas Dooley (65), deutsch-amerikanischer Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern 1988-1993, FC Schalke 04 1995-1997)

1946 - Daniel Libeskind (80), amerikanischer Architekt (Jüdisches Museum Berlin, Kriegsmuseum in Manchester)

1936 - Klaus Doldinger, deutscher Jazzsaxofonist und Komponist (zahlreiche Filmmusiken: "Tatort", "Das Boot", "Die unendliche Geschichte"), gest. 2025

Todestage

2006 - Gustav Trampe, deutscher Fernsehjournalist und Moderator ("Kennzeichen D", "Auslandsjournal", "heute-journal"), geb. 1932