Kalenderblatt: Was geschah am 12. Mai?

1936 - Klaus Doldinger, deutscher Jazzsaxofonist und Komponist (zahlreiche Filmmusiken: "Tatort", "Das Boot", "Die unendliche Geschichte"), gest. 2025

Todestage

2006 - Gustav Trampe, deutscher Fernsehjournalist und Moderator ("Kennzeichen D", "Auslandsjournal", "heute-journal"), geb. 1932