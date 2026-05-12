Kalenderblatt: Was geschah am 12. Mai?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2026
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Bogdan, Modoald, Pankratius
2011 - Der baden-württembergische Landtag wählt Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten. Erstmals steht ein Grünen-Politiker an der Spitze einer Landesregierung.
1971 - Im bundesdeutschen Fernsehen gibt die erste Nachrichtensprecherin ihr Debüt. Im ZDF spricht Wibke Bruhns die Spätnachrichten.
1941 - Der deutsche Ingenieur Konrad Zuse stellt in Berlin den ersten Computer der Welt vor. Das mit Lochstreifen gesteuerte Gerät "Z 3" hat die Größe dreier Kühlschränke.
1926 - Der Norweger Roald Amundsen und der Italiener Umberto Nobile erreichen mit dem Luftschiff "Norge" den Nordpol.
1881 - Mit dem Vertrag von Bardo wird das jahrhundertelang türkisch beherrschte Tunesien zum Protektorat der Franzosen.
1981 - Rami Malek (45), amerikanischer Schauspieler ("Bohemian Rhapsody" Oscar als bester Hauptdarsteller 2019)
1961 - Thomas Dooley (65), deutsch-amerikanischer Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern 1988-1993, FC Schalke 04 1995-1997)
1946 - Daniel Libeskind (80), amerikanischer Architekt (Jüdisches Museum Berlin, Kriegsmuseum in Manchester)
1936 - Klaus Doldinger, deutscher Jazzsaxofonist und Komponist (zahlreiche Filmmusiken: "Tatort", "Das Boot", "Die unendliche Geschichte"), gest. 2025
2006 - Gustav Trampe, deutscher Fernsehjournalist und Moderator ("Kennzeichen D", "Auslandsjournal", "heute-journal"), geb. 1932