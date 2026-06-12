Kalenderblatt: Was geschah am 12. Juni?

1986 - Das bayerische Umweltministerium erteilt die weltweit erste Genehmigung zum Abbruch eines Kernkraftwerks. Der Druckröhrenreaktor Niederaichbach war 1974 nach nur 18,3 Vollasttagen wegen immer wieder auftauchender technischer Schwierigkeiten abgeschaltet und als erster Atommeiler 1981 eingemottet worden.