Kalenderblatt: Was geschah am 12. Juli?

1906 - Alfred Dreyfus wird vom französischen Kassationsgericht voll rehabilitiert. Der jüdische Offizier war 1894 wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich von einem Militärgericht zu lebenslanger Verbannung verurteilt worden. Das ihn belastende Anklagematerial wird später als Fälschung entlarvt ("Dreyfus-Affäre").