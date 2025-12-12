Kalenderblatt: Was geschah am 12. Dezember?

2015 - Auf der Pariser UN-Klimakonferenz einigen sich nahezu alle Staaten der Welt auf einen Klimaschutz-Vertrag. Zentrales Ziel ist es, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Das Klimaabkommen tritt am 4. November 2016 in Kraft.