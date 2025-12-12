 
Was geschah am 12. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 12. Dezember?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Dezember 2025

Namenstag

Hartmann, Vizelin

Historische Daten

2024 - Der erst 18 Jahre alte Dommaraju Gukesh ist der jüngste Schach-Weltmeister der Geschichte. Der Inder besiegt bei der WM in Singapur Titelverteidiger Ding Liren im 14. und letzten Match.

2015 - Auf der Pariser UN-Klimakonferenz einigen sich nahezu alle Staaten der Welt auf einen Klimaschutz-Vertrag. Zentrales Ziel ist es, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Das Klimaabkommen tritt am 4. November 2016 in Kraft.

1985 - Die erste rot-grüne Koalition auf Landesebene startet in Hessen. Joschka Fischer wird Umweltminister. Zur Vereidigung trägt er Turnschuhe.

1985 - Unmittelbar nach dem Start bei Gander (Neufundland/Kanada) stürzt eine Chartermaschine mit US-Soldaten der Sinai-Friedenstruppen an Bord ab. 256 Menschen kommen ums Leben.

1870 - Joseph Rainey, Republikaner aus South Carolina, wird als erster schwarzer Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses vereidigt.

Geburtstage

1975 - Stefan Gödde (50), deutscher Fernsehmoderator und Journalist ("Galileo", "The Voice of Germany")

1960 - Martina Hellmann (65), deutsche Leichtathletin, Goldmedaille im Diskuswurf für die DDR bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul

1960 - Volker Beck (65), deutscher Politiker, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 2002-2013

1940 - Dionne Warwick (85), amerikanische Popsängerin ("Walk on By", "Heartbreaker")

Todestage

2020 - John le Carré, britischer Schriftsteller ("Der Spion, der aus der Kälte kam", "Das Rußlandhaus", "Der Schneider von Panama") und Diplomat, geb. 1931