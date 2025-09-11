Kalenderblatt: Was geschah am 11. September?

1935 - Arvo Pärt (90), estnischer Komponist, gilt als einer der bedeutendsten und meistgespielten lebenden Komponisten

Todestage

2010 - Bärbel Bohley, deutsche Politikerin und Malerin, Mitbegründerin der Oppositionsgruppe "Neues Forum" in der DDR 1989, geb. 1945