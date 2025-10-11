Kalenderblatt: Was geschah am 11. Oktober?

1929 - Liselotte Pulver (96), Schweizer Schauspielerin ("Ich denke oft an Piroschka", "Die Zürcher Verlobung", "Eins, zwei, drei")

Todestage

1963 - Jean Cocteau, französischer Schriftsteller ("Kinder der Nacht"), Maler und Filmregisseur ("Orphée"), geb. 1889