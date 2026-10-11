Kalenderblatt: Was geschah am 11. Oktober?

1931 - In Bad Harzburg wird die "Harzburger Front" gegen die parlamentarische Ordnung der Weimarer Republik gebildet. Sie ist ein Bündnis von Nationalsozialisten, Deutschnationalen, Stahlhelm, Alldeutschem Verband und Vertretern mächtiger Gruppen aus Wirtschaft, Militär und Adel.