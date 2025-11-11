Kalenderblatt: Was geschah am 11. November?

1050 - Kaiser Heinrich IV., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (ab 1084), König (ab 1056), sein Konflikt mit dem Papsttum zwang ihn 1077 zum "Gang nach Canossa", gest. 1106

Todestage

1895 - Gustav Langenscheidt, deutscher Verleger, Gründer des Langenscheidt-Verlags, geb. 1832