Kalenderblatt: Was geschah am 11. November?

1999 - Nach rund 700 Jahren schafft das britische Parlament das Recht der Adeligen ab, allein aufgrund ihrer Abstammung im Oberhaus an der Gesetzgebung mitzuwirken. In Zukunft werden nur noch auf Lebenszeit ernannte Lords und Ladys sowie - für eine Übergangszeit - 92 Erb-Adelige einen Sitz haben.