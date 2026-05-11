Kalenderblatt: Was geschah am 11. Mai?

Historische Daten

2025 - Nach wochenlangen Spekulationen kündigt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ihren Rückzug aus dem Spitzenamt an. Esken hatte an der Seite des Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil den Koalitionsvertrag mit der Union ausgehandelt, ging bei der Verteilung der Ministerposten aber leer aus. An der SPD-Spitze wird ihr Arbeitsministerin Bärbel Bas nachfolgen.