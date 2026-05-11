Kalenderblatt: Was geschah am 11. Mai?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Mai 2026
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Gangolf, Joachim, Mamertus
2025 - Nach wochenlangen Spekulationen kündigt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ihren Rückzug aus dem Spitzenamt an. Esken hatte an der Seite des Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil den Koalitionsvertrag mit der Union ausgehandelt, ging bei der Verteilung der Ministerposten aber leer aus. An der SPD-Spitze wird ihr Arbeitsministerin Bärbel Bas nachfolgen.
2016 - Der Stuttgarter Landtag wählt die Grüne Muhterem Aras zu seiner neuen Präsidentin. Die türkischstämmige Politikerin ist die erste Muslimin an der Spitze eines Landesparlaments.
2006 - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin legt einen schwachen Börsenstart hin. Die Aktie fällt im Frankfurter Xetra-Handel deutlich unter den Ausgabepreis von 12 Euro und notiert zum Handelsschluss bei 11,25 Euro.
1981 - Der hessische Wirtschaftsminister Heinz Herbert Karry (FDP) wird in Frankfurt am Main ermordet. Zu dem Anschlag bekennen sich die terroristischen "Revolutionären Zellen".
1916 - Albert Einstein veröffentlicht "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie" in den Annalen der Physik. Einsteins Manuskript erreicht den Verlag am 20. März 1916. Der Aufsatz erscheint in Heft 7 der Zeitschrift, das am 11. Mai 1916 ausgegeben wird.
1988 - Severin Freund (38), deutscher Skispringer, Sieger im Gesamtweltcup 2014/15, Team-Olympiasieger 2014, zahlreiche Medaillen bei Weltmeisterschaften
1964 - Tina Hassel (62), deutsche Fernsehjournalistin (ARD-Hauptstadtstudioleiterin 2015-2024)
1941 - Eric Burdon (85), britischer Bluessänger, bekannt geworden mit seinen Bands The Animals ("House Of The Rising Sun") und War ("Spill The Wine")
1901 - Rose Ausländer, deutsch- und englischsprachige Lyrikerin (Gedichtband "Der Regenbogen"), gest. 1988
1981 - Bob Marley, jamaikanischer Reggae-Musiker ("No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff"), geb. 1945