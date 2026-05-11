 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 11. Mai?

Kalenderblatt Was geschah am 11. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 11. Mai?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Mai 2026

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Gangolf, Joachim, Mamertus

Historische Daten

2025 - Nach wochenlangen Spekulationen kündigt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ihren Rückzug aus dem Spitzenamt an. Esken hatte an der Seite des Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil den Koalitionsvertrag mit der Union ausgehandelt, ging bei der Verteilung der Ministerposten aber leer aus. An der SPD-Spitze wird ihr Arbeitsministerin Bärbel Bas nachfolgen.

2016 - Der Stuttgarter Landtag wählt die Grüne Muhterem Aras zu seiner neuen Präsidentin. Die türkischstämmige Politikerin ist die erste Muslimin an der Spitze eines Landesparlaments.

2006 - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin legt einen schwachen Börsenstart hin. Die Aktie fällt im Frankfurter Xetra-Handel deutlich unter den Ausgabepreis von 12 Euro und notiert zum Handelsschluss bei 11,25 Euro.

1981 - Der hessische Wirtschaftsminister Heinz Herbert Karry (FDP) wird in Frankfurt am Main ermordet. Zu dem Anschlag bekennen sich die terroristischen "Revolutionären Zellen".

1916 - Albert Einstein veröffentlicht "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie" in den Annalen der Physik. Einsteins Manuskript erreicht den Verlag am 20. März 1916. Der Aufsatz erscheint in Heft 7 der Zeitschrift, das am 11. Mai 1916 ausgegeben wird.

Geburtstage

1988 - Severin Freund (38), deutscher Skispringer, Sieger im Gesamtweltcup 2014/15, Team-Olympiasieger 2014, zahlreiche Medaillen bei Weltmeisterschaften

1964 - Tina Hassel (62), deutsche Fernsehjournalistin (ARD-Hauptstadtstudioleiterin 2015-2024)

1941 - Eric Burdon (85), britischer Bluessänger, bekannt geworden mit seinen Bands The Animals ("House Of The Rising Sun") und War ("Spill The Wine")

1901 - Rose Ausländer, deutsch- und englischsprachige Lyrikerin (Gedichtband "Der Regenbogen"), gest. 1988

Todestage

1981 - Bob Marley, jamaikanischer Reggae-Musiker ("No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff"), geb. 1945