Kalenderblatt: Was geschah am 11. Juni?

1971 - Die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco, die 19 Monate zuvor von einer Gruppe amerikanischer Ureinwohner besetzt worden war, wird von der Küstenwache geräumt. Die Indigenen hatten sich auf alte Besitzrechte berufen. Das 1963 geschlossene Gefängnis wird für Besucher zugänglich gemacht.