Kalenderblatt: Was geschah am 11. Februar?

1986 - Beim dritten und letzten Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam gehen vier im Westen und fünf im Osten Inhaftierte über die Agentenbrücke, unter ihnen der sowjetische Bürgerrechtler Nathan Scharanski, auf dessen Freilassung die USA gedrängt hatten.