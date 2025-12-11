Kalenderblatt: Was geschah am 11. Dezember?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Dezember 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Dezember 2025
Nach der Werbung weiterlesen
Arthur, David
2024 - Der SPD-Politiker Dietmar Woidke wird erneut zum brandenburgischen Ministerpräsidenten gewählt. Erstmals gibt es eine Landesregierung mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).
2020 - Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt dem Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung. Die USA haben 100 Millionen Dosen bestellt. Präsident Donald Trump verspricht kostenloses Impfen.
2000 - Der EU-Gipfel in Nizza einigt sich nach zähen Verhandlungen auf einen neuen Vertrag für die Europäische Union. Damit ist der Weg für das weitere Zusammenwachsen Europas frei.
1930 - Sechs Tage nach der deutschen Erstaufführung in Berlin wird Lewis Milestones Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" von der Filmoberprüfstelle des Deutschen Reiches verboten.
1875 - Bei einem Sprengstoffanschlag auf das Dampfschiff "Mosel" kommen in Bremerhaven 83 der 576 Passagiere ums Leben. Ein mit Zeitzünder versehener Sprengkörper explodiert schon im Hafen. Das Motiv ist Versicherungsbetrug.
1963 - Claudia Kohde-Kilsch (62), deutsche Tennisspielerin, Wimbledon Sieg im Doppel 1987
1960 - Rachel Portman (65), britische Komponistin (Filmkomposionen: "Chocolat", "Oliver Twist"), gewann als erste Frau einen Filmmusik-Oscar für ihre Komposition zum Film "Emma"
1942 - Frank Schöbel (83), deutscher Schlagersänger ("Wie ein Stern", "Gold in deinen Augen") und Entertainer
1935 - Ferdinand Alexander Porsche, deutscher Unternehmer und Automobildesigner, schuf das Design des Porsche 911, gest. 2012
2020 - Gotthilf Fischer, deutscher Dirigent und Komponist, Leiter der Fischer-Chöre, geb. 1928