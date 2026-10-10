Kalenderblatt: Was geschah am 10. Oktober?

Historische Daten

2025 - Nach mehr als zwei Jahren Krieg mit Zehntausenden Toten und weitgehender Zerstörung im Gazastreifen tritt zwischen Israel und der Hamas mit dem vereinbarten Friedensplan eine Waffenruhe in Kraft. Zugleich beginnt eine 72 Stunden lange Frist bis zur Freilassung von lebenden Geiseln. Im Gegenzug lässt Israel mehr als 2.000 Palästinenser frei.