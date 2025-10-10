Kalenderblatt: Was geschah am 10. Oktober?

Historische Daten

2024 - Der Spanier Rafael Nadal kündigt seinen Rücktritt als Tennisprofi zum Ende der Saison an. Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner verliert seine letzte Partie am 19. November in der Finalrunde des Davis-Cups gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen.