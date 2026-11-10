Kalenderblatt: Was geschah am 10. November?

2011 - Der Rapper Bushido erhält den Medienpreis Bambi als "Vorbild für Integration". Die Pop-Gruppe Rosenstolz kritisiert diese Entscheidung während der Veranstaltung deutlich - mit Verweis auf Bushidos frauenfeindliche, menschenverachtende Texte. Der Volkssänger Heino gibt seine Auszeichnung wegen der Bushido-Würdigung zurück.