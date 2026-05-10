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Kalenderblatt Was geschah am 10. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 10. Mai?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Mai 2026

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Namenstag

Gordian, Juan

Historische Daten

2001 - 56 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft nimmt die jüdische Gemeinschaft in Deutschland die Ausbildung von Rabbinern wieder auf. In Heidelberg wird bei einem Festakt offiziell der Ignatz-Bubis-Lehrstuhl zur Grundausbildung angehender Rabbiner an der Hochschule für Jüdische Studien eingerichtet

1991 - Bei einem Besuch in Halle/Saale wird Bundeskanzler Helmut Kohl mit Tomaten, Eiern und Farbbeuteln beworfen. Die Leibwächter können den Kanzler nur mit Mühe davon abhalten, sich auf einen Werfer zu stürzen.

1981 - Bei der französischen Präsidentenwahl setzt sich der Sozialistenführer François Mitterrand im zweiten Wahlgang gegen den liberal-konservativen Amtsinhaber Valéry Giscard d'Estaing durch und wird zum ersten sozialistischen Staatspräsidenten der Fünften Republik gewählt.

1941 - Der Stellvertreter Adolf Hitlers in der NSDAP, Rudolf Heß, fliegt nach Schottland und springt mit dem Fallschirm ab, angeblich um Friedensgespräche zu führen. Er wird als Kriegsgefangener interniert.

1906 - In St. Petersburg eröffnet Zar Nikolaus II. die Reichsduma, die erste russische Volksvertretung.

Geburtstage

1991 - Aline Rotter-Focken (35), deutsche Ringerin, Olympiasiegerin 2020, Weltmeisterin 2014

1951 - Petra Hammesfahr (75), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin, zahlreiche Krimi-Bestseller

1946 - Donovan (80), britischer Folk-Sänger und Songwriter ("Catch The Wind", "Mellow Yellow", "Colours")

1946 - Franz-Josef Paefgen (80), deutscher Industriemanager und Auto-Designer, Vorstandsvorsitzender von Audi 1997-2002

Todestage

2006 - Alexander Sinowjew, russischer Schriftsteller und Philosoph, 1978 aus der Sowjetunion ausgebürgert, sein Buch "Gähnende Höhen" ist eine Abrechnung mit dem totalitären System des Kommunismus, geb. 1922