Kalenderblatt: Was geschah am 10. Juni?

Historische Daten

2025 - Bei einem Amoklauf an seiner ehemaligen Schule erschießt ein 21-Jähriger im österreichischen Graz neun Jugendliche und eine Lehrerin. Anschließend tötet er sich selbst. Obwohl der Amokschütze einen Abschiedsbrief hinterlässt, bleiben seine Motive für die Bluttat unklar.