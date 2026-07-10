Kalenderblatt: Was geschah am 10. Juli?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Juli 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Juli 2026
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Alexander, Knud
2016 - Portugal ist erstmals Fußball-Europameister. Ohne seinen verletzten Superstar Cristiano Ronaldo besiegt das Team von Trainer Fernando Santos im EM-Finale Turniergastgeber Frankreich mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung.
2006 - Der polnische Staatspräsident Lech Kaczynski bestimmt seinen Zwillingsbruder Jaroslaw Kaczynski zum neuen Ministerpräsidenten. Vereidigt wird er am 14. Juli.
1991 - Boris Jelzin wird als erster demokratisch gewählter Präsident der sowjetischen Republik Russland vereidigt und wirkt aus dieser Position maßgeblich an der Auflösung der Sowjetunion mit.
1976 - Bei der bis dahin folgenschwersten Chemiekatastrophe in Europa wird das norditalienische Seveso durch eine hochgiftige Dioxinwolke verseucht.
1956 - Das Verkehrsnetz "Frankfurter Kreuz" wird eingeweiht. Es wird zu einem der meistbefahrenen Straßenknotenpunkte Europas.
1976 - Lars Ricken (50), deutscher Fußballspieler, Borussia Dortmund 1993-2008, 16 Länderspiele
1961 - Ulla Kock am Brink (65), deutsche Fernsehmoderatorin (RTL-Sendung "100.000 Mark Show") und Unternehmerin
1946 - Regina Thoss (80), deutsche Sängerin und Moderatorin (Lied "Die Liebe ist ein Haus"), Kunstpreis der DDR 1973
1931 - Alice Munro, kanadische Schriftstellerin ("Offene Geheimnisse", "Kleine Aussichten"), Literatur-Nobelpreis 2013, gest. 2024
1851 - Louis Daguerre, französischer Maler, einer der Erfinder der Fotografie, geb. 1787