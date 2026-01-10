Kalenderblatt: Was geschah am 10. Januar?

1356 - Auf dem Reichstag in Nürnberg werden die ersten Kapitel der "Goldenen Bulle", des Reichsgrundgesetzes Kaiser Karls IV. zur Wahl des Königs und den Rechten der Kurfürsten, angenommen. Im Dezember 1356 werden die letzten Kapitel in Metz verkündet. Das Gesetz bleibt bis 1806 in Kraft.