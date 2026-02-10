 
Was geschah am 10. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 10. Februar?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Februar 2026

Namenstag

Bruno, Wilhelm

Historische Daten

2025 - US-Präsident Donald Trump bringt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg. Am 12. März 2025 traten diese Zölle in Kraft.

2016 - In den Vereinigten Arabischen Emiraten soll eine Ministerin das Glück in der Bevölkerung mehren. Ohud Chalfan wird zur ersten Glücksministerin des Landes ernannt.

2006 - Nach langem Rechtsstreit müssen die Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig weist eine Beschwerde des Landes Berlin gegen ein entsprechendes Urteil zurück.

1994 - Nach 82 Jahren als außerparlamentarische Befreiungsbewegung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit in Südafrika wird der Afrikanische Nationalkongress (ANC) eine politische Partei.

1840 - Die britische Königin Victoria heiratet den deutschen Prinzen Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Obwohl von ihrem Onkel König Leopold I. von Belgien arrangiert, galt die Hochzeit als eine Liebesheirat.

Geburtstage

1963 - Johann Wadephul (63), deutscher Politiker (CDU), Außenminister seit 2025

1961 - Alexander Payne (65), amerikanischer Regisseur ("Jurrassic Park III", "About Schmidt", Oscar für "Sideways")

1961 - Benedikt Taschen (65), deutscher Verleger, Gründer des Taschen Verlags

1951 - Robert Iger (75), amerikanischer Manager, Konzernchef (CEO) der Walt Disney Company  2005-2020 und seit 2022

Todestage

2021 - Larry Flynt, amerikanischer Verleger, Gründer und Herausgeber des Sex-Magazins "Hustler", geb. 1942