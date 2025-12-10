Kalenderblatt: Was geschah am 10. Dezember?

1845 - Wilhelm von Bode, deutscher Kunsthistoriker, Generaldirektor der staatlichen Museen in Berlin 1905-1920, gründete 1904 das Kaiser-Friedrich-Museum (heute: Bode-Museum), gest. 1929

Todestage

2023 - Dieter Stolte, deutscher Fernsehjournalist, Intendant des ZDF 1982-2002, geb. 1934