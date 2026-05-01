Kalenderblatt: Was geschah am 1. Mai?

1946 - Joanna Lumley (80), britische Schauspielerin (TV: "Absolutely Fabulous", "Mit Schirm, Charme und Melone", Film: "James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät")

Todestage

1996 - Irene Koss, deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Kinderbuchautorin, erste Ansagerin im westdeutschen Nachkriegs-Fernsehen, geb. 1928