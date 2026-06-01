Kalenderblatt: Was geschah am 1. Juni?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Justin, Ronan, Simeon
2016 - In den Schweizer Alpen wird der Gotthard-Basistunnel mit einem Staatsakt eröffnet. Mit 57 Kilometern ist er der längste Eisenbahntunnel der Welt.
2006 - Wegen achtfachen Totschlags wird eine Mutter aus Brieskow-Finkenherd zu 15 Jahren Haft verurteilt. Sie soll acht Babys heimlich geboren und getötet haben. Die Leichen vergrub sie in Kübeln auf einem Gartengrundstück.
2001 - Der nepalesische Kronprinz Dipendra läuft in Kathmandu Amok und erschießt das Königspaar und sieben weitere Mitglieder der königlichen Familie. Drei Tage später stirbt er an selbst zugefügten Schussverletzungen.
1946 - In Jilava bei Bukarest wird der ehemalige rumänische Machthaber Ion Antonescu hingerichtet. Der mit Hitler verbündete Marschall hatte Rumänien von 1940 bis 1944 diktatorisch regiert.
1996 - Tom Holland (30), britischer Schauspieler ("Spider-Man"-Filme, "The Impossible")
1976 - Alexander Scheer (50), deutscher Schauspieler, Deutscher Filmpreis 2019 für "Gundermann"
1961 - Sophie Rois (65), österreichische Schauspielerin, Deutscher Filmpreis 2011 für "Drei"
1926 - Marilyn Monroe, amerikanische Schauspielerin ("Blondinen bevorzugt", "Manche mögen's heiß"), gest. 1962
2006 - Frederik Hetmann, deutscher Schriftsteller ("Ich habe sieben Leben", "Amerikasaga"), Deutscher Jugendliteraturpreis 1965 und 1973, geb. 1934