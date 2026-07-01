Kalenderblatt: Was geschah am 1. Juli?

1926 - Hans Werner Henze, deutscher Komponist, erhält 2000 den hochdotierten japanischen Kunstpreis "Praemium Imperiale" als "einer der herausragenden Komponisten unserer Zeit", gest. 2012

Todestage

1991 - Michael Landon, amerikanischer Schauspieler ("Bonanza", "Unsere kleine Farm"), Produzent und Regisseur, geb. 1936