Kalenderblatt: Was geschah am 1. Januar?

Historische Daten

1976 - Mit Beginn des Jahres 1976 gilt in Deutschland der Montag als erster Tag der Woche. Bis dahin war es der Sonntag. Das legt die Norm DIN 1355-1 fest. Einmalig gibt es durch die Umstellung eine Woche mit acht Tagen, davon zwei Sonntagen (28. Dezember und 4. Januar).