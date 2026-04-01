Kalenderblatt: Was geschah am 1. April?

1946 - Im Auftrag der US-Besatzungsmacht beginnt Ex-Wehrmachtsgeneral Reinhard Gehlen mit dem Aufbau eines Auslandsnachrichtendienstes. Die "Organisation Gehlen" ist die Vorläuferin des Bundesnachrichtendienstes (BND). Im Zweiten Weltkrieg hatte Gehlen für Hitlers Militärs Informationen über die Rote Armee zusammengetragen.