Jacob Simon kam am 31. Juli 1865 in Hildburghausen zur Welt und hat bleibende Spuren in der Region hinterlassen, nicht nur als Rechtsanwalt im Meininger Gerichtswesen während des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. In Meiningens öffentlichen Bewusstsein ist Simon einige Zeit als jene Persönlichkeit lebendig gewesen, die maßgeblich dafür gesorgt hat, dass die Meininger Hofkapelle die kritischen Jahre zwischen Abdankung der Fürsten Ende 1918 und der Übernahme in die Trägerschaft des neu gebildeten Landes Thüringen 1922/23 überstanden und in eine relativ gesicherte Zukunft blicken durfte.