Der Familienstammbaum der Bachs – sicherlich eine der berühmtesten Sippen der Weltgeschichte – verfügt über manche starke Äste, verteilt sich auf viele Zweige. Ein kleinerer Ast wird – wahrscheinlich – durch die Meininger Bache gebildet. Wie stark das Blut ihres Stammvaters in ihren Adern fließt, weiß man noch immer nicht so genau. Doch ist mit Gewissheit zu sagen, dass der große Johann Sebastian von seinem Meininger „Vetter“ Johann Ludwig eigenhändig beinahe einen kompletten Kantatenjahrgang abgeschrieben und in der Leipziger Thomaskirche zur Aufführung gebracht hat. Dessen Sohn, unser Gottlieb Bach, ist es gewesen, der (vielleicht) den Großmeister aller Musiker konterfeit hat, gewiss aber dessen Sohn Carl Philipp Emanuel. Denn von diesem ist selbst bezeugt, dass er ihn vis-a-vis abgemalt hat.