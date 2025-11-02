In vielen Haushalten Usus seit drei Jahrzehnten: An der Wand hängt der Sparkassenkalender. Jedes Jahr widmet sich der Kalender einem besonderen Thema, Bauwerke, Bänke, Luftbilder, Museen, Handwerker beispielsweise. In diesem Jahr sind es Kirchen des Landkreises. Der neue Sparkassenkalender ist ab sofort in allen Filialen der Sparkasse Sonneberg erhältlich. Das beliebte Sammelobjekt trägt dieses Jahr das Motto „Kirchen des Landkreises“. Insgesamt werden 10.000 Exemplare verteilt.