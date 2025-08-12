Nikolai Schlereth ist an diesem Tag wohl der wichtigste Mann, auch wenn er, wie der 34-Jährige sagt, selbst nicht Hand mit angelegt hat. Ob seiner Profession vertritt der Zimmermann aus Lahrbach in der hessischen Rhön am Freitagnachmittag vergangener Woche zum Richtfest des Dorfgemeinschaftshauses in Kaiseroda seinen Chef Benedikt Rehm. Drei Mitarbeiter hätten innerhalb einer Woche 15 bis 20 Kubikmeter auf einer Fläche von fünf mal 17 Metern angebracht. „KVH Fichte aus der heimischen Rhön“, benennt der Fachmann auf Nachfrage des Autors dieser Zeilen das verwendete Material. KVH steht für Konstruktionsvollholz. Es stamme aus Hessen.
Kaiseroda Neues Dorfgemeinschaftshaus zum ersten Mal gefüllt
Mirco Robus 12.08.2025 - 07:00 Uhr