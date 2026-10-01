Wo in Ilmenau einst dichter Bewuchs, Vogelgezwitscher und Eichhörnchen zum Alltag gehörten, bietet sich nun ein völlig anderes Bild. Nach umfangreichen Baumfällungen in der Goetheallee ist eine Ilmenauerin entsetzt. Sie spricht von einer „Katastrophe“ und wirft der Stadt faktisch einen Kahlschlag vor. Die Verwaltung hält dagegen: Die Arbeiten seien aus Gründen der Sicherheit nach den schweren Sturmschäden unumgänglich gewesen.