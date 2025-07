In Europa gibt es laut LfL bislang nur in Italien und der Schweiz mit dem Schädling befallene Gebiete. Deswegen werden vor allem Fernstraßen und Bahnstrecken aus diesen Ländern nach Deutschland, Umschlagplätze für Waren von dort sowie grenznahe Gebiete überwacht. Die LfL-Experten gehen davon aus, dass die gefundenen Käfer in Deutschland "Mitfahrer aus den Befallsgebieten" sind. Bisher wurden die Tiere nur in Bayern und Baden-Württemberg nachgewiesen.