Ungeachtet der Beschlusslage des Landes und des Landesentwicklungsprogramms, ein künftiges Oberzentrum Südthüringen nur mit den Städten Schmalkalden und Meiningen auszuweisen, wollen die seit 2018 in einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) zusammenarbeitenden Städte Suhl, Schleusingen, Oberhof und Zella-Mehlis Nägel mit Köpfen machen. Sie streben bis spätestens Juli 2026 die Gründung eines Zweckverbandes an. Im Herbst sollen die vier Stadträte in einer weiteren gemeinsamen Sitzung einen entsprechenden Beschluss fassen. Das teilten Suhls Oberbürgermeister André Knapp und seine Bürgermeisterkollegen Torsten Widder (Zella-Mehlis), Alexander Brodführer (Schleusingen) und Daniel Fischer (Oberhof) am Montag in einem gemeinsamen Pressegespräch mit.